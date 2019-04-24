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Seçim 2019 Sayfası

İzmit Belediyesi’nde başkan yardımcısı Dilek Yalçın oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Dilek Yalçın, başkan yardımcılığı görevine atandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:48
İzmit Belediyesi’nde başkan yardımcısı Dilek Yalçın oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Dilek Yalçın, başkan yardımcılığı görevine atandı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’den 15. sıradan belediye meclis üyesi seçilen Dilek Yalçın’ı belediye başkan yardımcılığına getirdi. Mali müşavir olan Yalçın, ilk etaptaMali Hizmetler, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri, İşletme ve İştirakler, Yazı İşleri, Kültür, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerinden sorumlu olacak.


Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi de olan Dilek Yalçın, 1976 İzmit doğumlu. İlkokulu Şirintepe 7. Boru İlkokulu, ortaokulu İzmit Gazi Lisesi’nde okudu. Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yalçın, yüksel lisansını Kocaeli Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine tamamladı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:48
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