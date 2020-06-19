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Aktüel

İzmit Belediyesi yağmur sonrası yolları temizliyor

İzmit Belediyesi, kentte dünden itibaren devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle tüm mahallelerde yol yıkama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:09:42 -
İzmit Belediyesi yağmur sonrası yolları temizliyor

İzmit Belediyesi, kentte dünden itibaren devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle tüm mahallelerde yol yıkama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


İzmit Belediyesi ekipleri, dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini devam ettiren şiddetli yağıştan dolayı vatandaşların sorun yaşamaması adına tüm birimleriyle çalışmaya devam ediyor. Yağışın olumsuz etkilediği bölgelere anında müdahale eden ekipler bu kapsamda Tüysüzler ve Fatih mahallerinde yol yıkama çalışması yaptı. Ekipler, mahallelerin yollarında oluşan taş birikintilerini iş makineleriyle kaldırdıktan sonra yolları tazyikli ve ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte etti.


Sürücülerin sorun yaşamaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler yolları kısa sürede kullanıma hazır hale geldi.

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