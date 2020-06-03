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Yerel

İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi ekipleri ilçe genelinde onarım, ot biçme başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:29:38 -
İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi ekipleri ilçe genelinde onarım, ot biçme başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.


İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadelesini tüm hızıyla sürdürürken, rutin işlerine de aksatmadan devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri aynı anda yaptıkları çalışmalarla; Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak adresinde kaldırım beton tamiri ile yol boyu biriken otların temizliğini gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım beton çalışması ve sokaktaki uzayan otların biçilmesi ile bölge daha güzel bir görünüme kavuştu. Çalışmaların tüm mahallelerde devam ettiğini belirten ekipler, hem korona virüse karşı mücadeleyi hem de rutin çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söylediler.

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