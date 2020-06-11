  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmit Belediyesi Alikahya’da yolları yeniliyor

Üst yapı çalışmalarına aralıksız devam eden Kocaeli’nin İzmit Belediyesi, Alikahya Cumhuriyet Mahallesinde yol bakım ve parke yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:16:44 -
İzmit Belediyesi Alikahya’da yolları yeniliyor

Üst yapı çalışmalarına aralıksız devam eden Kocaeli’nin İzmit Belediyesi, Alikahya Cumhuriyet Mahallesinde yol bakım ve parke yenileme çalışması gerçekleştirdi.


İhtiyaç duyulan bölgelere olduğu gibi, vatandaşlardan gelen taleplere de anında müdahale eden İzmit Belediyesi, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Kudret Sokak’ta parke yenileme çalışması gerçekleştirdi. İzmit’in her köşesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kudret Sokak’ta toplam 300 metrekare parke taşı döşeyerek, sokağı vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.


Çalışmaları takip eden Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, “İhtiyaç gördüğümüz yol düzenlenmesini talebimiz doğrultusunda anında müdahaleleri ile gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Burası daha önce dışlanmış bir yerdi, hizmet alamıyorduk. Ancak şimdi İzmit Belediyesi sayesinde ihtiyaçlarımız karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı