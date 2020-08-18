  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmirlileri taşıyacak 304 Otokar otobüsü için imzalar atıldı
Aktüel

İzmirlileri taşıyacak 304 Otokar otobüsü için imzalar atıldı

İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 304 adet otobüs alımı için açtığı ihaleyi kazanan Otokar, yılın tek kalemde gerçekleşen en büyük otobüs ihalesi için sözleşme imzaladı - İzmir'in yeni araç filosunun teslimatı bu yıl içinde başlayacak - Otokar, ESHOT'a 5 yıl boyunca satış sonrası hizmet de sunacak

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:59:59 -
İzmirlileri taşıyacak 304 Otokar otobüsü için imzalar atıldı

İSTANBUL (AA) - İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 304 adet otobüs alımı için açtığı ihaleyi kazanan Otokar, yılın tek kalemde gerçekleşen en büyük otobüs ihalesi için sözleşme imzaladı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre dostu araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

Ürettiği araçların tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile 50'yi aşkın ülkede hizmet veren Otokar, İzmir ESHOT'un 304 adet otobüs alımı ve araçların 5 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin toplam değeri yaklaşık 476 milyon TL olan otobüs ihalesini kazandı.

Son yıllarda Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesi tarafından tercih edilen, Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve Romanya gibi ülkelerde ihaleler kazanan Otokar, İzmir'e 170 adet KENT LF, 134 adet KENT Körüklü otobüsü 2020 ve 2021 yılları içerisinde partiler halinde teslim edecek. Otokar ayrıca, 5 yıl boyunca araçların satış sonrası hizmetlerini de sunacak.

Otokar'ın toplu taşımada yenilikçi anlayışını yansıtan, modern tasarımının yanı sıra üstün teknik özellikleriyle de dikkati çeken KENT otobüsleri, Avrupa'nın en çok tercih edilen şehir içi otobüsleri arasında yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı uzunluktaki otobüsleri farklı hatlarda kullanarak ulaşımda verimliliği sağlarken, örnek bir taşımacılığa imza atıyor. ESHOT'un filosuna dahil olacak yeni otobüslerle birlikte 2009 yılından bu yana İzmir caddelerinde başarıyla hizmet veren Otokar otobüslerinin sayısı 700'ü geçecek.


- 50'yi aşkın ülkede toplum taşımanın gözdesi


Sektörde 57'nci yılını kutlayan Otokar'ın otobüsleri; 50'yi aşkın ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyor, tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri ön planda tutularak özel olarak geliştirilen otobüsler, modern toplu taşımacılığa uygun tasarımları ve geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz bir konfor sunarken, iç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme maliyetleriyle de ön plana çıkıyor.

Kullanıldığı ülkelerde kent içi toplu taşımada yeni bir dönem başlatan Otokar otobüsleri, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına destek olurken, üstün güvenlik sistemleriyle kullanıcı ve yolcularına maksimum güvenlik sağlıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu
Dünya

ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu

İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkması halinde Tahran'ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma ihtimaline karşı ABD ve İs..
Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak
Dünya

Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak

Avrupa Birliği'ni Belarus'taki göstericilere destek vermeye çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde hiç beklemediği bir tepk..
Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri yönetiyordu! Mahkemede böyle kıvırdı
Gündem

Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri yönetiyordu! Mahkemede böyle kıvırdı

FETÖ'nün hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davaya, darbe girişiminde 143. Filo'dak..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı