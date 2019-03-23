İzmirliler dikkat! Tüm seferler iptal

İzmir'de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu vapuru seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 22.30 itibariyle tüm yolcu vapuru seferleri durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 22.30 itibariyle tüm yolcu vapuru seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir. Araba vapuru seferlerimiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.