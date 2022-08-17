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Gündem İzmirliler bu hizmet ile tüm dertlerini unuttu! CHP'li Tunç Soyer'den görülmemiş büyük belediyecilik faaliyeti
Gündem

İzmirliler bu hizmet ile tüm dertlerini unuttu! CHP'li Tunç Soyer'den görülmemiş büyük belediyecilik faaliyeti

Ay başında Dikili’de yaşanan su kesintileri akıllardayken CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin tepkisini çeken bir dans gösterisi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 20:55:00 -

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan kesinti nedeniyle vatandaşlar mağdur olurken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de konuya kayıtsız kalması tepkileri beraberinde getirdi

Belediyenin 'anlamlandırılamayan' etkinliği

Son olarak İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliğine tepki gösterdi.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman ve su temalı doğaçlama dans gösterisi düzenledi.

Ne yaptığı anlaşılmadı, kendini yere fırlatıp durdu

Gösteriden sosyal medyaya düşen bir video, İzmirlilerin tepkisini çekti.

Görüntülerde ne yaptığı anlaşılamayan bir kadın sanatçının kendisini yere fırlatması dikkat çekerken, düzenlenen etkinlik eleştiri yağmuruna tutuldu.

 

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Yorumlar

Vatandaş

Muhteşem bir dans gösterisi. Çağdaşlık böyle olur. Tebrik ederiz başkanı. Devam İzmir uzaya gidiyoruz.

Misafir

Yakisir izmirlilere
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