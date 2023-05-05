İzmirli vatandaşın CHP sözleri olay oldu
İzmir'de yapılan bir röportajda düşüncelerini paylaşan vatandaş, "Bu zamana kadar CHP'ye oy verdim ama İzmir’i yönetemeyen ülkeyi mi yönetecek?" dedi.
14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı günler kaldı.
Vatandaşların bir numaralı gündemi olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yapılan bir röportajda İzmirli kadının kullandığı ifadeler gündem oldu.
"Bu zamana kadar CHP'ye oy verdim" diyen kadın "İzmir’i yönetemeyen ülkeyi mi yönetecek?" ifadelerini kullandı.
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