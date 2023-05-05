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Gündem İzmirli vatandaşın CHP sözleri olay oldu
Gündem

İzmirli vatandaşın CHP sözleri olay oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-05 10:52:00 -

İzmir'de yapılan bir röportajda düşüncelerini paylaşan vatandaş, "Bu zamana kadar CHP'ye oy verdim ama İzmir’i yönetemeyen ülkeyi mi yönetecek?" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı günler kaldı.

Vatandaşların bir numaralı gündemi olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yapılan bir röportajda İzmirli kadının kullandığı ifadeler gündem oldu.

"Bu zamana kadar CHP'ye oy verdim" diyen kadın "İzmir’i yönetemeyen ülkeyi mi yönetecek?" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

54

allah yardım etsin allah din iman nasip etsin ege çevresi iller izmir bahar ve yaz aylarında hep açık seçik çıplak bikiniyle mayoyla geziyorlar bu özgürlük değil bu müslüman ülkeye taş düşmesini deprem tsunami felaketlerinin olmasını istemektir
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