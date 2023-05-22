İzmirli vatandaş 7'li koalisyonu böyle tokatladı

28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi İzmir'de vatandaşlara mikrofon uzatılarak aday tercihleri soruldu.

"Oyunuz kime?" sorusu yöneltilen bir vatandaşın verdiği cevaplar sosyal medyada olay oldu.

"Oyum artık reise" diyen vatandaş, 7'li koalisyona tepki göstererek şunları söyledi:

"Seçim bildirgesinde adamlar ne dediler? Dediler ki: 'Bundan sonra terörle mücadele AB yasalarına göre yapılacak.' AB yasaları ne diyor? PKK/PYD bir terör örgütü değildir. Bu şu demek: Biz artık Kuzey Irak'tan, Suriye'den çekileceğiz. Biz artık terör örgütünü yani siyasi uzantısı HDP'yi artık terör partisi olarak tanımlamayacağız, meclise sokacağız. Ondan sonra isterlerse Türkiye'yi bölerler, isterlerse eyaletlere ayırırlar. Zaten 7 kişi de bir araya gelmişler Bundan sonra artık AK Parti."

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