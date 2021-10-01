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Siyaset İzmirli işadamı, CHP'li belediyedeki rüşvet çarkını ifşa etti
Siyaset

İzmirli işadamı, CHP'li belediyedeki rüşvet çarkını ifşa etti

İzmir'de faaliyet yürüten işadamı Erkan Özen, aralarında Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç hakkında şikayette bulunarak CHP içindeki rüşvet çarkını ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 07:16:00 -
İzmirli işadamı, CHP'li belediyedeki rüşvet çarkını ifşa etti

İzmir'de yaşayan temizlik firması sahibi Erkan Önen (38), 29 Mayıs 2020'de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında belediyedeki yolsuzluklarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Ancak, daha sonra bu şikayetini geri çekti.

Ardından ikinci kez şikayette bulunan Önen, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, 2006 ile 2018 yılları arasında belediyeden ihaleler aldığını önemli iddialarda bulundu.

Önen şunları söyledi:

"Abdulaziz Yıldız'ın firmaları, 2010'dan bu yana ihaleleri yaklaşık maliyete yakın fiyatlarla alıyor. Çöp toplama ihalelerini kazanan Yıldız'ın şirketi, rüşvet bedellerini ödeyebilmek için, araçların yakıt bedellerini naylon fatura kestirerek yükseltti. Araçlar fazla vardiya yapmış ve fazla yakıt harcamış gibi gösterildi. Bu miktarlar da belediyeye fatura edildi. İhalelerin şartnamesini oluşturan satın alma ihale birimi sorumlusu Mehmet Fatih Barış, üstleri olan başkan yardımcılarından aldığı talimat ile Yıldız'ın firmalarının, şişirme bedeller üzerinden haksız kazanç elde etmesini sağlıyor. Bu paralar da belediye görevlilerine rüşvet olarak dönüyor. Yıldız, rüşvetleri önceki dönem Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz'e, Gündüz'de Özel Kalem Müdürü Birol Buyruk'a teslim ediyordu. Mehmet Fatih Barış da pay alıyordu."

Kaynak: Sabah

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