İzmirli depremzedeler konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı

Depremzedelerden Salih Altun: - "Çadırın imkanları da iyiydi. Buraya geldik A'dan Z'ye her şey çok güzel. Sıcak suyu, ısınması, hijyenik bir ortam var. Benim çocukluğumun geçtiği mahalleye benzetiyorum burayı" - Depremzede Ayla Yalçın: - "Çadırdan çok daha iyi bir yer. 5 kişi çok rahat kalabilir. Her şeyi çok ince detayına kadar düşünmüşler. Yorgan, yastık, tencere, tava, ne gerekiyorsa temel ihtiyacımız için her şeyi bırakmışlar"