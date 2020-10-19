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Aktüel İzmirli 8 yaşındaki lösemi hastası çocuk ilik nakli bekliyor
Aktüel

İzmirli 8 yaşındaki lösemi hastası çocuk ilik nakli bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:55:08 -
İzmirli 8 yaşındaki lösemi hastası çocuk ilik nakli bekliyor

İZMİR (AA) - İzmir'de lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet Tevfik Köksal, kemik iliği nakli olup, sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Gaziemir'de yaşayan Selami ve Betül Köksal çifti, 8 yaşındaki çocukları Ahmet Tevfik Köksal'ın ateşlenmesi üzerine 6 ay önce Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu Ahmet'e, 3 yaşındaki kuzeni Emir Gürdal gibi lösemi teşhisi kondu. Kemoterapi sonuç vermeyince doktorlar Ahmet'e kemik iliği nakli yapılmasına karar verdi.

Akrabalarından alınan kan örnekleri Ahmet ile uyuşmayınca aile, nakil için TÜRKKÖK'e başvurdu.

Ahmet, Sarnıç Mahallesi'ndeki evinde ailesiyle birlikte TÜRKKÖK'ten gelecek yeni umutlu haberi bekliyor.

- "İlik nakli olup sağlığıma kavuşmayı istiyorum"

Ahmet Tevfik Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşıtları gibi okula gidip, sokakta oynamak istediğini söyledi.

Köksal, "Ben de kuzenim Emir gibi uygun donör bulunup nakil olmayı çok istiyorum. İnsanların kök hücre bağışında bulunmalarını istiyorum. Büyüyünce doktor olup, benim gibi hasta çocukları tedavi etmek en büyük isteğim." ifadelerini kullandı.

Anne Betül Köksal da oğlunun yaşadığı sağlık sorunlarını görünce bir anne olarak çok üzüldüğünü anlattı.

Daha önce 2 kez ilik nakil için uygun donörün bulunduğunu ama donörün vazgeçmesi nedeniyle nakil yapılamadığını anlatan anne Köksal, "Oğlumun bir an önce nakil olarak sağlığına kavuşmasını istiyorum. Çocuğumun kolları yapılan iğnelerden dolayı mosmor. Ne olur, insanlar lösemi tedavisi gören hastalar için Türk Kızılay'a kök hücre bağışında bulunsun." ifadelerini kullandı.

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