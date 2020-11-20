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Aktüel İzmir'in yaraları sarılıyor
Aktüel

İzmir'in yaraları sarılıyor

30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde İHH İnsani Yardım Vakfı 33 ilden 459 gönüllü ile arama kurtarma çalışmalarına destek sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:04:00 -
İzmir'in yaraları sarılıyor

Depremden hemen sonra acil koduyla harekete geçen İHH Afet Yönetim Birimleri, depremin ilk gününden bu yana depremzedeleri yalnız bırakmadı. Ekipler bir yandan arayıp kurtardı, diğer yandan da yaraların sarılması için çalışıyor. İzmir depreminin hemen ardından Türkiye’nin birçok kurumu depremzedeler için harekete geçti. Türkiye halkı, İzmirliler için seferber olmaya devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezinde kurulan kriz masasında bölgeye hareket eden tüm ekipler anlık takip edildi. İHH ekipleri başta deprem bölgesine yakın iller olmak üzere toplam 33 ilden 459 gönüllü ve 2 arama kurtarma köpeği ile İzmir depreminde çalışmalar yürüttü. Depremde yıkılan binaların tümünde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Yapılan resmi açıklamada depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898’i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Türkiye’de birçok kurum İzmir’de deprem sonrası halkın yaralarını sarmak için bölgeye insani yardım ulaştırdı. İHH, ilk etapta bölgeye 1 mobil aşevi gönderip toplam 7 bin 60 kişilik sıcak yemeği İzmir halkına ulaştırdı. Ayrıca depremden etkilenen aileler için 21 bin 260 muhtelif gıda dağıttı. Deprem sonrası yıkılan binalarda oluşan insan yoğunluklarında Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla İHH sağlık ekipleri, 32 bin 540 muhtelif hijyen paketini halka ulaştırdı. Ayrıca ihtiyaç duyan ailelere battaniye ve kıyafet yardımı yapıldı.

 

Çocuklara psikososyal desteği

İzmir’deki depremden dolayı evleri zarar gören ve çadırda kalan çocuklar için etkinlik düzenlenerek, depremin bıraktığı izler bir anlığına da olsa unutturulmaya çalışıldı. Genç iHH, İzmir depremi sonrası hipodrom alanında kurulan çadırlarda yaşayan depremzede çocuklarla psikososyal destek etkinliği gerçekleştirdi. İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında çocuklar da unutulmadı. İçinde bulundukları olumsuz durumdan uzaklaşmaları ve gündemlerini değiştirmeleri amacıyla Buca Hipodrom’da kalan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. 100 depremzede çocuğun istifade ettiği projede çocuklara oyuncağın yanı sıra çanta ve boyama kitabı da hediye edildi. Ayrıca çocuklarla sokak oyunları oynandı, masal anlatımı yapıldı. Çiçek ekimi ve deney atölyesi gibi etkinliklerle de çocukların unutamayacakları bir gün geçirmeleri sağlandı.

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