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Gündem İzmir'in Urla ilçesi açıklarında deprem
Gündem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre , İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depremin ardından saat 07.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 09:04:00 -
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'de, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sitede yer alan bilgiye göre saat 07.09'da, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

İkinci depremin ise deniz yüzeyinin 7,16 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası saat 07.33 itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtilerek, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İzmir Valisi Köşger: Urla açıklarındaki depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Urla açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

 

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