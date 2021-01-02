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Aktüel İzmir'in Urla ilçesi açıklarında deprem
Aktüel

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında deprem

Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:01:00 -
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında deprem

zmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 

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