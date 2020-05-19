İzmir'in sorunları kimin umrunda? Tunç Soyer bisiklet sefasında!

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CHP’li Belediye başkanları vatandaşın sorunlarına çözüm bulmak ve hizmet etmek dışında kendi keyiflerini düşündükleri icraatlarla ön plana çıkmaya devam ediyor.

HDP’nin desteğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tunç Soyer, 19 Mayıs’ı bahane ederek koronavirüs salgını nedeniyle konan 4 günlük sokağa çıkma yasağını yok sayıp İzmir’de bisikletiyle tur attı.

İzmir'i umursamıyor

Soyer’in salgın dolayısıyla evlerinden çıkamayan İzmirlilerin dertlerini dinleyip sorunlarına çözüm bulmak yerine açık havada bisikletiyle gezme sefası yapması ve bunu da belediyenin sosyal medya hesaplarından ‘iyi bir şeymiş’ gibi canlı yayınlaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

İmamoğlu gibi

Partidaşı Ekrem İmamoğlu gibi vatandaşın derdiyle dertlenmek yerine ‘keyif’ sürme peşinde olan Soyer, 23 Nisan’da da otobüs üstünde kenti turlamıştı.

Soyer’in partidaşı Ekrem İmamoğlu da İstanbul’da sel felaketi yaşanırken Bodrum’a tatile gitmiş, Elazığ deprem felaketini yaşarken de Erzurum’da kayak tatili yapmıştı. İmamoğlu'nun kayak yaptığı görüntüler, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu.