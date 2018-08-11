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İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında cinayet

Konak ilçesinde, bir kişi evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:07
İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında cinayet

Olay, dün saat 13.30 sıralarında İzmir'de Emir Sultan Mahallesi 2206 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Altuboğa evine girdiği sırada görgü tanıklarının ifadesine göre, K.B. isimli bir şahıs silahla gelerek Altuboğa'ya ateş etti.

Olayda vücuduna mermi isabet eden talihsiz adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, şüpheli K.B. ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Altuğboğa ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Altuboğa yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri Altuboğa'nın cinayet zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:07
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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