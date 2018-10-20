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İzmir'in Konak ilçesinde kulübe yandı, patlayan tüp korkuttu

Konak ilçesindeki bir inşaatın girişindeki kulübede çıkan yangında bir piknik tüpü patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:24
İzmir'in Konak ilçesinde kulübe yandı, patlayan tüp korkuttu

Patlama, bugün saat 03.30 sıralarında Vali Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın girişindeki kulübede yangın çıktı. Alevlerin kulübeyi sarması üzerine bir piknik tüpü patladı. Patlama sesini duyan çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kulübede maddi hasar meydana geldi. Patlamayı itfaiye ekiplerine bildiren yandaki inşaat alanının gece bekçisi Adnan Hekimoğlu (61) "Alevleri fark ettiğimde yetkiliye haber vermek için telefonumu aldım. Ardından alevlere müdahale etmek için geri dönerken yolun ortasına geldiğimde bir patlama sesi duydum. Hemen itfaiye ve polisi bilgilendirdim" dedi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:24
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