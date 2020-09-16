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Aktüel İzmir'in köklü otellerinden Hilton İzmir kapatılıyor
Aktüel

İzmir'in köklü otellerinden Hilton İzmir kapatılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:01:54 -
İzmir'in köklü otellerinden Hilton İzmir kapatılıyor

İZMİR (AA) - Hilton, 16 Ekim tarihinden itibaren Hilton İzmir'i işletmeyeceğini duyurdu.

Hilton'dan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'deki hizmetlerin DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Alsancak, Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Havalimanı ve Hampton by Hilton İzmir Aliağa olmak üzere 4 farklı konumda verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Hilton İzmir'in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirperverlikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda 1992 yılından bu yana hizmet veren 5 yıldızlı otelin 33 katlı binası, kentin simge yapıları arasında yer alıyor.

Otel, uzun yıllar İzmir'de sosyal ve kültürel etkinliklerin ilk adresi olarak tercih edilmiş çok sayıda uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapmıştı.

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