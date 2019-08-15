İzmir’in kahramanının adı Buca’da yaşayacak

İzmir Adliyesinde, 5 Ocak 2017 günü gerçekleşen terör eylemini canı pahasına engelleyerek tarihe geçen şehit polis memuru Fethi Sekin adı, Buca’da bir parka verilecek.

Buca Belediyesi, İzmir’in unutulmaz kahramanı Fethi Sekin’in anısını yaşatmak için ortak karar aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yaylacık Mahallesi 46 sokakta yapılması planlanan parka, 5 Ocak 2017 tarihinde PKK terör örgütü tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör eylemine zamanında müdahale edip canını feda ederek bir faciayı önleyen ve kahramanlığıyla Türkiye tarihine geçen şehit polis memuru Fethi Sekin’in adı verilecek. Geçtiğimiz ay meclis oturumunda gündeme gelen önerge, tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, önergeyle ilgili, "Geride bıraktığımız 3 yıllık dönemde Türkiye hain terör örgütü IŞİD’in kanlı saldırıları altında yüzlerce canını kaybetti. Gündem ne kadar değişse de biz hiçbir zaman bu acıları unutmadık. Hiç şüphesiz ki bizi en çok etkileyen olaylardan birisi de 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne yapılan saldırıydı. Bir hukukçu olarak ayrıca hassasiyet gösterdiğim olayın başarıya ulaşmamasındaki en büyük unsur şüphesiz şehit memurumuz Fethi Sekin’dir. Fethi Sekin, canı pahasına engellediği bu faciayla, kanlı günlerin kırılma noktası olmuştur. Böylesine bir kahramanlık hikayesini biz Buca’da da sonuna kadar yaşatacağız” diye konuştu.