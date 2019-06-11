0553 313 94 23

İzmir'in gözdesi şevketi bostan tarifi

Genelde ege yöresinde yetişen şevketi bostan bitkisi, ülkemizin birçok yerinde bilinmiyor. Gerek lezzeti, gerek de faydaları vesilesiyle bolca tüketilmesi gereken bu lezzeti denedikten sonra bırakamayacaksınız.

11 Haziran 2019 Salı 15:26
İzmir'in gözdesi şevketi bostan tarifi

Şevketi bostan akdeniz iklimin hakim olduğu kesimlerde yetişen, kıvrık köklü ve dikensi yapıda bir bitkidir. Yararları saymakla tükenmeyen şevketi bostan, cilt sağlığından, sindirim sistemi ve hatta cilt yenilemeye kadar birçok faydası mevcuttur.

Bu güzide bitkinin sıklıkla tüketildiği Ege bölgesinde yapılan ve bir girit yemeği olan ''şevketi bostan'' tarifi

Malzemeler

  • yarım kilo şevketi bostan
  • 1 soğan
  • 4 su bardağı su
  • 250 gr kuzu ya da dana kuşbaşı
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • karabiber, tuz

Sosu için;

  • 2 kaşık un
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 limon suyu

Yapılışı

Öncelikle derin bir tavanın içerisine etleri alarak kavurun. Ardından içerisine zeytin yağını ve küp küp doğranmış soğanları alın.

Bir kenarda şevketi bostanları yıkadıktan sonra, iri kalacak şekilde kesin. 

Soğanlar fazla sotelenmeden üzerine şevketi bostanları ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın.

Ardından sosunu 2 su bardağı soğuk suyla çırparak tencereye ilave edin.

10 - 15 dakika sonra kalan suyunu ilave edip, kapağı kapalı halde pişirmeye bırakın.

Tuzunu ilave edip, orta ateşte 25 - 30 dakika kadar pişirin.

 

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Tercihen arpacık soğanı da kullanabilirsiniz. Daha az karamelize olacağı için, sulu bir yemek elde edersiniz.

Şevketi bostanları çok ince doğramamaya çalışın, söndüğünde lezzetini kaybedecektir.

Bitkinin yaprağındaki dikenli kısımları sert olacağı için, koymak istediğiniz takdirde daha ince kesmeniz gerekir. Aynı şeklilde kök kısmını da ikiye bölerek kesmelisiniz.

 

 - Tarifi paylaşan Okan Yavuz'a teşekkürlerimizi sunarız.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:26
  1. şevketi bostan
  2. şevketi bostan yapılışı
  3. şevketi bostan tarifi
  4. izmir yemeği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!
    1. Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!
    2. Söke halkı yollardan şikayetçi
    3. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar..
    4. Aydın'da baba oğul kavgası: 3 yaralı
    5. Malatya’da Trafik Kazası: 1 yaralı
    6. Öğrenciler piknik yaparak streslerini..
    7. Unuttuğu anahtar genç kadının sonu oldu
    8. Avrupa'da drone'a yeni kurallar!
    9. EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü
    10. Doğu Perinçek'ten o isme zehir..
    11. Tut polisinin trafik uygulamaları..
    12. CHP TBMM Grup Toplantısı
    13. Gaziantep’te otomobil hırsızlığı..
    14. Büro Memur-Sen’den yargı reformu..
    15. AKA-DER’den Arapgir’de kitap bağışı
    16. Önce fiyatlar sonra dolu çiftçiyi vurdu
    17. Can Ünver, BM'nin komite üyeliğine..
    18. ASKF Başkan Bıyık Milli maç için..
    19. SAMULAŞ’ta hedef maksimum performans..
    20. Sınav gerekçesiyle ülke genelinde..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!