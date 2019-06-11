İzmir'in gözdesi şevketi bostan tarifi

Şevketi bostan akdeniz iklimin hakim olduğu kesimlerde yetişen, kıvrık köklü ve dikensi yapıda bir bitkidir. Yararları saymakla tükenmeyen şevketi bostan, cilt sağlığından, sindirim sistemi ve hatta cilt yenilemeye kadar birçok faydası mevcuttur.

Bu güzide bitkinin sıklıkla tüketildiği Ege bölgesinde yapılan ve bir girit yemeği olan ''şevketi bostan'' tarifi

Malzemeler

yarım kilo şevketi bostan

1 soğan

4 su bardağı su

250 gr kuzu ya da dana kuşbaşı

1 çay bardağı zeytinyağı

karabiber, tuz

Sosu için;

2 kaşık un

1 yumurta sarısı

1 limon suyu

Yapılışı

Öncelikle derin bir tavanın içerisine etleri alarak kavurun. Ardından içerisine zeytin yağını ve küp küp doğranmış soğanları alın.

Bir kenarda şevketi bostanları yıkadıktan sonra, iri kalacak şekilde kesin.

Soğanlar fazla sotelenmeden üzerine şevketi bostanları ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın.

Ardından sosunu 2 su bardağı soğuk suyla çırparak tencereye ilave edin.

10 - 15 dakika sonra kalan suyunu ilave edip, kapağı kapalı halde pişirmeye bırakın.

Tuzunu ilave edip, orta ateşte 25 - 30 dakika kadar pişirin.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Tercihen arpacık soğanı da kullanabilirsiniz. Daha az karamelize olacağı için, sulu bir yemek elde edersiniz.

Şevketi bostanları çok ince doğramamaya çalışın, söndüğünde lezzetini kaybedecektir.

Bitkinin yaprağındaki dikenli kısımları sert olacağı için, koymak istediğiniz takdirde daha ince kesmeniz gerekir. Aynı şeklilde kök kısmını da ikiye bölerek kesmelisiniz.

- Tarifi paylaşan Okan Yavuz'a teşekkürlerimizi sunarız.