İzmir'in Çeşme'si Teksas'a döndü

İZMİR

Son günlerde Çeşme ve Alaçatı'daki bazı eğlence merkezlerinde meydana gelen, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı olaylara Çeşmeli turizmciler tepki gösterdi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bu münferit olaylar, Çeşme'de yaşayan, yatırımı olan ve tatil yapan hepimizi derinden üzmüş ve Çeşme'nin turizmdeki değerlerini zedelemiştir" dedi.

İzmir Çeşme ve Alaçatı'da, bir hafta arayla iki eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlenmesi ve bir kişinin ölümüne yol açması gündem oldu. Bu duruma turizmcilerde tepki gösterdi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, konu hakkında açıklama yaparak, silahlı olayları kınadığını bildirdi. "Bu münferit olaylar, Çeşme'de yaşayan, yatırımı olan ve tatil yapan hepimizi derinden üzmüş ve Çeşme'nin turizmdeki değerlerini zedelemiştir" diyen Yakup Demir, "Çeşme’de arzulamadığımız münferit silahlı olayları kınıyoruz. Dileğimiz ve ısrarla isteğimiz; masmavi denizi, tertemiz havası, ünlü plajları, rengarenk Alaçatı sokakları ve birçok değerleri ve güzellikleriyle, Türkiye, hatta dünya turizmine hizmet veren bu güzel beledimizde, eli kanlı insanların her şekilde gelmesine, yatırım yapmasına, tatil yapmasına, mekan açmasına izin verilmemesini ısrarla yetkililerden talep ediyoruz. Bu konuda devletimizin polisine, jandarmasına, adli ve idari tüm kurumlarına güveniyor ve inanıyoruz. Bu kurumlarımızın, benzeri olayların tekrar etmemesi için de, etkili şekilde çalışacaklarından hiç şüphemiz yoktur" dedi.