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Gündem İzmir'i yönetemeyenler Türkiye'yi mi yönetecek?
Gündem

İzmir'i yönetemeyenler Türkiye'yi mi yönetecek?

Yeniakit Publisher
2023-03-29 23:54:00 - 2023-03-29 23:55:48

Her fısatta hükümeti eleştiren işçi hakları diye karalayan CHP zihniyeti bir kez daha İzmir'de kendini gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler hakları için günlerdir mücüdele ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanları “sadaka değil toplu sözleşme” istiyoruz diyerek hak talep etti. İşçileri bu duruma sürükleyen Tunç Soyer'in yönettiği CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti. İşçilerin emeğini göz ardı eden, henüz İzmir’i bile yönetemeyen CHP kafasının ülkenin yönetimine talip olması da son derece düşündürücü.

Sosyal medyadan gelen tepkiler şöyle:

"Ulan izmir halki chpye oy verenler bukadarmi lan gozunuz kor bukadarmi ataturk kalksa sizin yuzunuze tukurur ne hale getirdiniz chpyi diye yaziklar olsun size."

"Chpkk ve avanelerinin bütün belediyelerinde durum bu birde bu aymazlar devlet yönetmeye talip oluyorlar."


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