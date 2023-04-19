  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv İzmir'e Togg çıkarması
Otomotiv

İzmir'e Togg çıkarması

Yeniakit Publisher
2023-04-19 13:56:00 - 2023-04-19 14:01:20
İzmir'e Togg çıkarması

İzmir'de açılan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Balçova ilçesindeki Agora AVM'de açılan merkezde, T10X'in "Gemlik mavisi" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki modelleri sergileniyor.

Merkeze gelen vatandaşlar görevlilerden bilgi alıyor, içine bindikleri araçlarla fotoğraf çektiriyor.

Togg'u inceleyen vatandaşlardan Fatih Erdoğan, Togg'u çok merak ettiğini, görme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Araçlardaki malzeme kalitesinin çok iyi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ekranları harika. Tamamen dijital bir makine olmuş. İmkan olsa almayı düşünürüm. Hiç tereddüt etmem. Çok güzel bir araba olmuş." diye konuştu.

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı

Kararı duyurdu: Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz
Kararı duyurdu: Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz

Gündem

Kararı duyurdu: Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz

‘PKK derse…’! Hulki Cevizoğlu’ndan ilginç tespit
‘PKK derse…’! Hulki Cevizoğlu’ndan ilginç tespit

Gündem

‘PKK derse…’! Hulki Cevizoğlu’ndan ilginç tespit

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23