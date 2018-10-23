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İzmir'e sevk edilen Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında fiber teknenin batması sonrası İzmir'e sevk edilen Filistinli Ihab Ebucezar, yaşamını yitirdi.

23 Ekim 2018 Salı 14:00
İzmir'e sevk edilen Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin olay sonrası suni teneffüsle hayata döndürmesi sonrası önce Bodrum Devlet Hastanesi ardından da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Filistinli Ihab Ebucezar'dan kötü haber geldi. Hastanenin Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Ebucezar, sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Filistinli çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Böylelikle olayda yaşamını yitiren kişi sayısı, tamamı çocuk olmak üzere 3'e çıktı.

Dün, Gümbet önlerinde 34 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin sahile yaklaşık 50 metre mesafede batması sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmış, sağlık ekipleri ve bir trafik polisinin çabasına rağmen 2 çocuk hayatını kaybetmişti.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:00
  1. İzmir
  2. izmri
  3. öldü

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