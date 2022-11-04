İzmir'e bir deprem de belediyeden! Mason Soyer zam yağmuruna tuttu



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeyi içine düştüğü mali krizden kurtarmak amacıyla belediye hizmetlerine yeni yılda yüzde 100'e varan oranlarda zam yapmak için harekete geçti. Geçen Ocak ayından bu yana otopark, içme suyu ve ulaşım ücretlerine birçok zam yapan Soyer, yeni yılda diğer belediye hizmetlerine de zam yapacak. Meclis'te görüşülüp, karara bağlanacak 2023 yılı mali bütçe tasarısına göre; büyükşehir belediyesi idaresindeki hastane ve huzurevlerinden, otopark, imar ve ruhsat işleri başta olmak üzere birçok belediye hizmetine 1 Ocak'ta zam gelecek.

YÜK İZMİRLİLERİN SIRTINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 Mali Yılı Bütçe taslağı hazırlandı. Hazırlanan taslağa göre, Soyer'in Ocak ayından bu yana toplu ulaşım ve düzenli olarak su tarifesine yaptığı zamlara yeni yılda diğer belediye hizmetleri de eklenecek. 2023 yılı gelir bütçesinin bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 25 milyar 900 milyona çıkması planlanırken, taslak bütçenin yükünü 1 Ocak'tan sonra yine İzmirliler sırtlanacak. Önümüzdeki günlerde belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanacak tahmini gelir gider bütçesi bu haliyle kabul edilirse 1 Ocak'tan itibaren belediye hizmetlerine yüzde 100'ü bulan oranlarda zam gelecek.

İŞTE O ZAMLAR:

İŞYERİ RUHSATI

Kasap, tavukçu, balıkçı, bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, süpermarket, büfe gibi ruhsata tabi olan sıhhi işyeri işletme, çalışma ve sınıflandırma ücretleri yüzde 21 artarak 380'den 480 liraya çıkacak. 1. sınıf lokanta, kebapçı, hamburgerci, pizzacı, kafetarya, kahvehane ve benzeri işyerleri ile berber, kuaför, güzellik salonu, hamam ve saunalarda bu ücretler yüzde 20'lik zamla 495'ten 595 liraya çıkacak. Oyun salonları ruhsat ücretleri ise 430 liradan 520 liraya, çay ocakları da yüzde 21'lik zamla 380 liradan 460 liraya çıkacak. Birinci sınıf gazino, diskotek, pavyon, bar, açık hava gazinoları ise bin 800'den 2 bin 160 liraya çıkacak.

HAYVAN MEZARLIĞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seyrek'te oluşturduğu 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığına kedi veya köpeğini defnetmek isteyenler gömü ücreti olarak 70 lira yerine yeni yılda 100 lira ödeyecek.

SAĞLIK RAPORU

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde işe giriş, okul kaydı, silahsız özel güvenlik, hakem, akli denge, durum bildirir sağlık kurulu raporları ile iç hastalıkları, göz, nöroloji, psikiyatri gibi temel sağlık kurulu rapor ücretleri 200'den 250 liraya yükselecek.

OTOPARKLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi en son Haziran'da otoparklara yüzde 33,5 zam yapmıştı. 1 Ocak'tan itibaren kent genelindeki 25 lira olan açık otopark ücreti ise 35 liraya çıkacak. Yeni yılla birlikte otopark ve abonelik ücretlerine ortalama yüzde 40-45 oranında zam olacak. Alsancak Punta Katlı Otoparkı'nda 0-2 saat 20'den 25 liraya, aylık abone ücreti 850'den bin 100 liraya çıkacak. Bahriye Üçok Yolaltı Otoparkı, Çankaya ve Konak Katlı Otoparkı'nda 0-2 saat 20'den 30 liraya, aylık abonelik ücretleri 890'dan bin 250 liraya yükselecek.

MERDİVENLİ ARAÇ HİZMETİ

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü'nce sağlanan merdivenli araç ve bayrak asma gibi hizmetlere de zam geldi. Buna göre yüzde 70'lik zamla 32 metreye kadar olan araçlar için 2 bin 250 lira olan saat ücreti 4 bin liraya, 90 ve 104 metre bomlu sepetli araçlar içinse yüzde 66'lık zamla saat ücreti 6 bin liradan 10 bin liraya çıkacak. Türk bayrağı haricindeki bayrak işlemleri ise 150'den 250 liraya çıkacak.

DOĞAL YAŞAM PARKI

Doğal Yaşam Parkı'na giriş ücretleri de yüzde yüz zamla 10 liradan 20 liraya çıkacak. Ayrıca öğrenci giriş ücreti de 5 liradan 10 liraya yükseltilecek.

HUZUREVİ

Zübeyde Hanım Huzurevi ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde tek kişilik lüks oda fiyatı 2 bin 20 liradan 3 bin 20 liraya yükselecek. Bir kişilik lüks oda ücretleri ise 1010 liradan 1510 liraya çıkacak.

MEZBAHALAR

Büyükbaş hayvan kesim ücreti adet olarak 175'den 400 liraya, küçükbaş hayvan kesim ücreti 32'den 70 liraya yükselecek.

BUZ PATENİ PİSTİ

45 dakikalık seans ücreti 20'den 30 TL'ye çıkacak. Özel ders ücreti bir kişi için 75 liradan 120 liraya çıkacak.

REKLAM RUHSATLARI

Büyükşehir, toplu taşıma ve reklam ruhsatlarına da zam yapacak. Buna göre; ticari taşıt tahsis belgesi ücreti 330'dan 500 liraya, yıllık tek ödeme yapılan reklam yetki belgesi 400'den 600 liraya, iki yıllık güzergah izin belgesi 310'dan 470 liraya, ücretsiz müşteri taşımacılığı 400'den 600 liraya, şehiriçi yük taşımacılığı belgesi 290'dan 440 liraya, tarım işçisi taşıma izin belgesi 165'den 250 liraya, özmal şehiriçi servis belgesi ücreti 475'den 715 liraya, özmal okul servis aracı özel izin belgesi ücreti 240'dan 360 liraya çıkacak. İlçe terminallerindeki giriş çıkış ile abonman tarifesinde de yüzde 50-60 oranlarında zam yapılacak.

ÜYELİK AİDATLARI

İBB Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Dayanışma Merkezi'nde haftada iki gün devam eden üyeler için aylık üyelik aidatı 300'den 450 liraya, haftada üç gün devam eden üyelerin aylık üyelik aidatı da 370'den 550 liraya çıkarılacak.