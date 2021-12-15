İzmir’den Tokat’a giden otobüs devrildi: 2 yolcu öldü, 24’ü yaralandı
İzmir’den Tokat’a giden Topçam Turizm’e ait Hakkı Tayfur idaresindeki yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde aşırı yağış nedeniyle Amasya-Çorum kara yolu Tigem Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, yolculardan Ebru Özbilen Demirtaş (30) ve İkram Akçay (69) yaşamını yitirdi. Yaralanan 24 yolcu ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Vali Masatlı: Çok üzgünüz
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sabah saatlerinde yolun kaygan olması ve aşırı yağıştan dolayı şoförün araç kontrolünü kaybettiğini belirten Masatlı, “Bunun sonucunda otobüs devrilmiş. Anında AFAD, itfaiye ekibimiz, ambulanslarımız bölgeye sevk edildi, kazaya müdahale başlatıldı. Çok üzgünüz. Bir daha olmamasını canıgönülden diliyoruz” dedi.