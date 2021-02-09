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Yerel İzmir'den peş peşe korkutan haberler! 1’i ağır 2 yaralı
Yerel

İzmir'den peş peşe korkutan haberler! 1’i ağır 2 yaralı

İzmir'in iki ayrı ilçesinden peş peşe silahlı ve bıçaklı saldırı haberleri geldi. Olaylarda 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 07:26:00 -
İzmir'den peş peşe korkutan haberler! 1’i ağır 2 yaralı

İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 2 kişi yaralandı. İlk olay, Buca ilçesi, Göksu Mahallesi, 690/8 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat K., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silah ile açılan ateş sonucu karnından yaralandı. Ferhat K., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı şahıs ambulansa alınarak, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bir diğer olay ise yine sabah saatlerinde, Konak ilçesi, Murat Reis Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Erdinç A. İle şüpheli şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga neticesinde Erdinç A., aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Erdinç A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, her iki olayın da şüphelilerini yakalamak için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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