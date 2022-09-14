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Gündem İzmir'den Pakistan'a 2 yarım tırı
Gündem

İzmir'den Pakistan'a 2 yarım tırı

İzmir'den Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi dolu 2 yardım tırı yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 14:33:00 -
İzmir'den Pakistan'a 2 yarım tırı

Valilik organizesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 2 bin 500 koli gıda ve hijyen maddesi, 2 tıra yüklendi.

AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Vekili Hulusi Doğan, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı, hayırseverler, AFAD çalışanları ve gönüllüler katıldı.

Yardım tırları, Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

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