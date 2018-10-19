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İzmir'den kan donduran korkunç kaza! Araç bu hale geldi

Belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

19 Ekim 2018 Cuma 20:39
İzmir'den kan donduran korkunç kaza! Araç bu hale geldi

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10006/1  Sokak Caher Dudayev Bulvarı'nda, Gürcan Yüksekdağ'ın kullandığı 35 TYR 70 plakalı  hafif ticari araç ile 777 sefer sayılı S.A'nın kullandığı belediye otobüsü  çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan Yüksekdağ hayatını kaybetti.

Otübüs sürücüsü S.A. ifadesi alınmak üzere Çiğli Polis Merkezi  Amirliği'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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