İzmir'den kan donduran korkunç kaza! Araç bu hale geldi
Belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.19 Ekim 2018 Cuma 20:39
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10006/1 Sokak Caher Dudayev Bulvarı'nda, Gürcan Yüksekdağ'ın kullandığı 35 TYR 70 plakalı hafif ticari araç ile 777 sefer sayılı S.A'nın kullandığı belediye otobüsü çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan Yüksekdağ hayatını kaybetti.
Otübüs sürücüsü S.A. ifadesi alınmak üzere Çiğli Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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