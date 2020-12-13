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Aktüel İzmir'den Cibuti'ye 30 bin Kur'an-ı Kerim gönderildi
Aktüel

İzmir'den Cibuti'ye 30 bin Kur'an-ı Kerim gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:28:35 -
İzmir'den Cibuti'ye 30 bin Kur'an-ı Kerim gönderildi

İZMİR (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında İzmir'den Cibuti'ye 30 bin Kur'an-ı Kerim gönderildi.

Kampanya kapsamında toplanan Kur'an-ı Kerim ve Elifba cüzlerinin bulunduğu konteyner, Aliağa Limanı'ndan söz konusu ülkeye uğurlandı.

Burada konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Temsilcisi Ali Osman Aslancı, dernek olarak Afrika kıtasındaki mazlum insanların ihtiyaçlarını bildiklerini ve onların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Afrika'daki Müslümanların Kur'an-ı Kerim ihtiyacının bulunduğunu ve oradaki çocukların "Luh" adı verilen tahta levhalarla eğitimlerini sürdürdüklerini aktaran Aslancı, bu anlamda "Dünya Kur'an Okuyor" projesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Kur'an okumayan kimse kalmasın" şiarıyla yola çıktıklarını belirten Ali Osman Aslancı, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki Kur'an nuru her yere dağılsın ve ona ulaşamayan, onu okuyamayan kalmasın. Günümüz şartlarında bile ne yazık ki yoksulluk yüzünden Kur'an-ı Kerim'i kitap halinde eline alamamış Müslümanlar yaşamakta. Afrika'da ya da dünyanın herhangi bir köşesinde elinde Kur'an-ı Kerim olmadığı için ağaç parçalarının ya da kumların üzerine yazdıkları sureleri ezberleyerek hafız olmaya çalışan kardeşlerimizle birlikte, ülkemizde imam hatip liseleri başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde ihtiyacı olan kişilere Kur'an-ı Kerim ve Elifba ulaştırmak istiyoruz. İsteyen vatandaşlarımız SMS göndererek ya da www.hayratyardim.org adresinde bağış butonundan istenilen miktarda bağış yapılabilir. Ülkemizde ve dünyada şimdiye kadar 600 bin Kur'an-ı Kerim, 400 bin Elifba ve 200 bin Yasin-i Şerif cüzü dağıtımı gerçekleştirdik."


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