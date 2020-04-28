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Aktüel

İzmir’deki yangında dumanlar can aldı

İzmir’in Konak ilçesinde dört katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

2020-04-28 10:36:20 -
İzmir’deki yangında dumanlar can aldı

İzmir’in Konak ilçesinde dört katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, yangın dün saat 23.00 sıralarında Şehit Nihat Bey Caddesi üzerindeki dört katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi alevler sardı. Yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın esnasında dairede bulunan Mehmet Akif Konukçu’yu (68) dışarı çıkarttı. Dumandan etkilenen Konukçu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konukçu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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