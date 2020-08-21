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Aktüel İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:37:55 -
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.V, K.D. ve B.Ş'nin ilçeye uyuşturucu satmak için geldiğini tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada 135 gram esrar, kullandıkları otel odasında ise hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.V. ve K.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken B.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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