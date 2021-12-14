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Yerel İzmir'deki tefecilik operasyonu
Yerel

İzmir'deki tefecilik operasyonu

İzmir'de vatandaşlara faizle borç para verip karşılığında çek, senet ve sözleşmeler alarak tefecik yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 17:37:00 -
İzmir'deki tefecilik operasyonu

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak ilçesinde bazı kişilerin bankalardan kredi alamayan gelir seviyesi düşük vatandaşlara faizle borç para verip karşılığında çek ve senet alarak, sözleşme imzalatarak tefecik yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat polisinin de desteğiyle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda S.M, C.M, E.M, Ş.M, Ş.M, B.K ve N.K gözaltına alındı.

Bazıları kardeş olan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 165 senet, mağdurlara ait kayıtların bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 dolar, çok sayıda doküman, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu içmeye yarayan aparat ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturma kapsamında tefecilik mağduru olan vatandaşların belirlenmesine yönelik de çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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