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Aktüel İzmir'deki tarihi Yıldız Sineması sanat merkezine dönüştürülecek
Aktüel

İzmir'deki tarihi Yıldız Sineması sanat merkezine dönüştürülecek

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:56:16 -
İzmir'deki tarihi Yıldız Sineması sanat merkezine dönüştürülecek

İZMİR (AA) - İzmir'de 1950'li yıllarda kentin önde gelen kültür merkezlerinden olan tarihi Yıldız Sineması, restore edilerek sanat merkezi ve sinema müzesi olarak hizmet verecek.

Tarihi Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han için geliştirilen projenin tanıtımı için Yıldız Sineması'nda düzenlenen basın toplantısına CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer katıldı.

Genel Sekreter Böke, yaptığı konuşmada, bu iki tarihi yapının halkla buluşturulmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Parti olarak kaynakları halktan yana kullanmayı seçtiklerini, geçmişin mirasına sahip çıkan ve onu geleceğe taşıyan vizyon ve umutla haraket ettiklerini ifade eden Böke, CHP'nin halkçı anlayışını yerel iktidarlarında var ettiğini, kamu yararına projelere devam edeceklerini dile getirdi.

- Sinema müzesi olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tarihi kervan yolu üzerinde inşa edilen Bıçakçı Han'ın 1950'li yıllara kadar kente gelen ve giden malların depolanması amacıyla kullanıldığını anlattı.

1953'te kapalı sinemaya dönüştürülen Yıldız Sineması'nın 1957 yılında yeniden inşa edildiğini ve Zeki Müren konseriyle açıldığını aktaran Soyer, halı saha, bilardo salonu ve otopark olarak kullanılan yapının kaderine terk edilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.

Bu yapıların İzmirlilerin gönlünde derin bir yerinin bulunduğuna işaret eden Soyer, "Burayı performans sanatları için kullanmaya devam edeceğiz. Sinema, tiyatro, sahne gösterileri, konserler, sempozyumlar ve etkinlikler için kullanacağız. Sinema müzesi mutlaka yapacağız. Çalışmalar 2 yıl içinde tamamlanacak. Bıçakçı Han'ı da 2 ay içinde açacağız. Açılışı 'yılbaşı pazarı' ile yapalım istiyoruz. Girişte de vatandaşlara 'Burayı ne olarak görmek istersiniz?' diye soracağız. İzmirliler için yepyeni bir mekan olacak." ifadelerini kullandı.


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