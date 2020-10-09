  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki St. John Kilisesi'nde ayin düzenlendi
Aktüel

İzmir'deki St. John Kilisesi'nde ayin düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:50:15 -
İzmir'deki St. John Kilisesi'nde ayin düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki St. John Kilisesi'nde Hazreti İsa'nın 12 havarisinden Saint John Theologos için ayin düzenlendi.

Moskova Patrikhanesine bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Ortodoks Kilisesi temsilcilerince düzenlenen ayini, Peder Georgiy Sergeev yönetti.

Hazreti İsa’nın annesini emanet ettiği Aziz Yuhanna, diğer adıyla St. John Theologos için dualar ve ilahiler okunan ayine, Rusya, Ukranya ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Ortodokslar katıldı.

Soljenitsin Rus Dil ve Kültür Derneği Başkanı Andrey Ponomarev, ayin sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kalabalık cemaat planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle katılımı kısıtlı tuttuklarını söyledi.

Ponomarev, inanç turizmi potansiyelinin açığa çıkarılması konusunda Türkiye'ye destek verdiklerini de dile getirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaya ilan ettiler: Ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı
Dünya

Dünyaya ilan ettiler: Ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Ermenistan'a karşı savaşta Türkiye'den büyük katkı gördükle..
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı
Gündem

'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı

Yurt dışından devşirme programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'ya, 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. Ilıcalı, O Ses Türkiye, O ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay