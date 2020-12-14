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Gündem İzmir'deki sel felaketi havadan görüntülendi: Korkunç manzara
Gündem

İzmir'deki sel felaketi havadan görüntülendi: Korkunç manzara

İzmir'de meydana gelen sel felaketinin şehre ne hale getirdiği havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:02:00 -
İzmir'deki sel felaketi havadan görüntülendi: Korkunç manzara

Meteorolojinin uyarısından sonra İzmir'de başlayan şiddetli yağış seli de beraberinde getirdi. Yaşanan sel felaketi havadan görüntülendi.

Son durum: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter tarafından tespit edildi. Kayıp olarak aranan diğer kişinin cesedi ise bölgedeki dere yatağında bulunmuştu.

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