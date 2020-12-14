İzmir'deki sel felaketi havadan görüntülendi: Korkunç manzara
İzmir'de meydana gelen sel felaketinin şehre ne hale getirdiği havadan görüntülendi.
Meteorolojinin uyarısından sonra İzmir'de başlayan şiddetli yağış seli de beraberinde getirdi. Yaşanan sel felaketi havadan görüntülendi.
Son durum: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter tarafından tespit edildi. Kayıp olarak aranan diğer kişinin cesedi ise bölgedeki dere yatağında bulunmuştu.