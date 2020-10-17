  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki sahte içki operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'deki sahte içki operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:42:31 -
İzmir'deki sahte içki operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonlarında 2 kişi yakalandı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki nedeniyle ölümlerin engellenmesi ve halk sağlığının korunması için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Ödemiş ilçesinde Ovakent Mahallesi'ndeki A.Z.K. ile Tire ilçesindeki Ş.T'nin evlerine operasyon düzenledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, 285 litre sahte içki ve 100 litre içki yapımında kullanılan esans ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'
Gündem

Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'

Ünlü anketçi Adil Gür, pazar günü KKTC'de yapılacak seçimlere ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Gür, Ersin Tatar'ın büyük bir farkla se..
S-400'leri ateşleyen Türkiye'ye küstah tehdit: Potansiyel ciddi sonuçları olacak!
Dünya

S-400'leri ateşleyen Türkiye'ye küstah tehdit: Potansiyel ciddi sonuçları olacak!

Türkiye ile ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Doğrulanması halinde, S-400 sistemlerinin test edilmesini şiddetle k..
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köy..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay