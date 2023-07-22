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Yerel İzmir'deki orman yangını kontrol altında kundakçı gözaltında
Yerel

İzmir'deki orman yangını kontrol altında kundakçı gözaltında

Yeniakit Publisher
2023-07-22 08:20:00 -
İzmir'deki orman yangını kontrol altında kundakçı gözaltında

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı.

Yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. adlı bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Günün ilk ışıklarında yangın bölgesinde, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterlerle yanan alana müdahale etti. İki helikopter denizden aldıkları suyu yanan bölgelere atarak harlanan alevlere müdahale etti.

Bölgede çıkan yangın günün aydınlanması ile beraber havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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