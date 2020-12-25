  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki konteyner kentin "ilk bebeği" dünyaya geldi
Aktüel

İzmir'deki konteyner kentin "ilk bebeği" dünyaya geldi

Depremde 7 aylık hamile olan ve evleri ağır hasar aldığı için konteyner kente taşınan Suriyeli genç kadın, ikinci çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor - Anne Nura Ahmed: - "Depremde çok şiddetli bir sarsıntı oldu. Evimiz yıkılacak diye çok korktum. 7 aylık hamileydim. Eşimin desteğiyle evden çıkabildim. Sonra buraya yerleştik. Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. AFAD olsun, Türk Kızılay olsun hep yanımızdaydı" - İzmir Genç Kızılay Başkanı Doruk Can Mutlu: - "Çok şükür bebeğimiz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bebeğimiz geçici barınma merkezinin ilk bebeği oldu"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:46:49 -
İzmir'deki konteyner kentin "ilk bebeği" dünyaya geldi

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER / HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'deki depremde 7 aylık hamile olan ve evleri ağır hasar gördüğü için AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner kente taşınan Suriyeli genç kadının "Adnan" ismini verdiği çocuğu, geçici barınma merkezinin ilk bebeği oldu.

Ömer Abud ile Nura Ahmed çifti, 3 yıl önce ülkeleri Suriye'deki iç savaştan kaçarak yeni bir hayat kurma hayaliyle İzmir'e yerleşti.

Çiftin, Bayraklı Çiçekli Mahallesi'nde oturduğu ev, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Bir süre çadırda kalan aile, AFAD tarafından Bayraklı'da kurulan geçici barınma merkezine taşındı.

Hamileliğinin son bir ayını geçici barınma merkezinde yakınlarının desteğiyle geçiren 20 yaşındaki Nura Ahmed, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlıklı bir şekilde ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

"Adnan" ismini verdikleri bebekleriyle geçici barınma merkezine dönen aileyi, Türk Kızılay ekipleri kaldıkların konteynerde ziyaret etti. Aileye içerisinde bebek kıyafeti ve yiyecek bulunan bir sepet armağan eden görevliler, bir süre Adnan bebeği sevdi.

- "Bebeğim, geçici barınma merkezinin en küçük konuğu oldu"

Nura Ahmed, AA muhabirine, ailecek, yaşamlarının en mutlu günlerini Türkiye'de yaşadıklarını söyledi.

Depremi eşi ve çocuğuyla evinde geçirdiğini anlatan Ahmed, "Depremde çok şiddetli bir sarsıntı oldu. Evimiz yıkılacak diye çok korktum. 7 aylık hamileydim. Eşimin desteğiyle evden çıkabildim. Sonra buraya yerleştik. Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. AFAD olsun Türk Kızılay olsun hep yanımızdaydı. Bu süreçte bebeğimi kaybetmekten korktum ama Allah'a şükür onu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdim ve kucağıma aldım. Şimdi çok mutluyum. Bebeğim, geçici barınma merkezinin en küçük konuğu oldu. İnşallah bundan sonra her şey bizim ve bebeğimiz için güzel olur."

Ömer Abud ise Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye bize hep sahip çıktı. Savaştan kaçarak geldik. Sonra deprem oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı, bu sefer de bizi geçici barınma merkezine yerleştirdiler. Ben bu süreçte bir baba olarak hem eşimi hem de bebeğimi kaybetmekten çok korktum. Allah'a şükürler olsun, Adnan'ı sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Artık o kötü günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

- "Adnan bebek, İzmir depreminin ardından açan bir çiçek gibi oldu"

İzmir Genç Kızılay Başkanı Doruk Can Mutlu da depremin yaşandığı ilk gününde bu yana depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Türk Kızılayın çalışmalarına geçici barınma merkezinde de devam ettiğini belirten Mutlu, "Adnan bebeğin annesi hamileliğinin son ayını burada bizim yanımızda geçirdi. Çok şükür bebeğimiz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bebeğimiz geçici barınma merkezinin ilk bebeği oldu. Adnan bebek, İzmir depreminin ardından açan bir çiçek gibi oldu. Türk Kızılay ve gönüllüleri olarak ailenin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi
Dünya

Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Antarktika'dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusunun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağını görüntüled..
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Siyaset

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması

2020 yılı boyunca Türkiye ile mükemmel iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2+2 formatında..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay