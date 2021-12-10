İzmir’deki ihale vurgunu Sayıştay raporunda

HAKKI BİLİR İSTANBUL

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay 2020 Denetim Raporu sonrası birçok skandal ortaya çıktı. CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay Müfettişleri, ihale yolsuzlukları, kamuya ait araçların amacı dışına kullanılması, yandaşlara ihale paslanması ve daha birçok başlıktan toplamda 26 adet usulsüzlüğü tespit ederek kayıt altın aldı.

Öte yandan; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ısrarla ‘usule uygun olduğu’ savunulan yaklaşık 1 milyonluk ihale yolsuzluğu da Sayıştay Müfettişleri tarafından usulsüzlük olarak belirtildi. CHP’li İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Hüseyin Ünal’ın sahip olduğu firmaya paslanan ihaleyi inceleyen Sayıştay Müfettişleri, “Yapılan incelemelerde meclis üyesinin sahip olduğu bir şirketten 2019-2020 yılları arasında 33 bin 358 Lira ve ESHOT tarafından 664 bin 908 lira alım yapıldığı görülmüştür. 5393 sayılı belediye kanunun hükümlerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak alım yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Yandaşa ihale tescillendi

30 yıldan bu yana CHP zihniyetinin iş bilmez yöneticileri tarafından idare edilen ve hiçbir gelişme gösteremeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluklar Sayıştay 2020 Denetim Raporu’yla da gözler önüne serildi. 26 üst başlıkta onlarca usulsüzlük saptayan Sayıştay Müfettişleri söz konusu skandalları 92 sayfada detaylıca anlattı. CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Ünal’ın sahip olduğu firmaya 698 bin liralık ihale paslayan, yandaş semirtme operasyonu ifşa olunca da önce inkar eden sonra da ‘usule uygundur’ diyerek savunmak zoruna kalan CHP’li Tunç Soyer’i Sayıştay yalanladı. Raporun 37. Sayfasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 5393 sayılı kanunu çiğnediğini dile getiren sayıştay müfettişleri şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan incelemelerde meclis üyesinin sahip olduğu bir şirketten 2019-2020 yılları arasında 33 bin 358 Lira ve ESHOT tarafından 664 bin 908 lira alım yapıldığı görülmüştür. 5393 sayılı belediye kanunun hükümlerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak alım yapılmıştır.”

Kamu araçları amacı dışında kullanılıyor

Raporun 64. Sayfasında kamuya ait araçların amacı dışında kullanıldığı ise “Büyükşehir Belediyesine Kontrollük Hizmeti İçin Verilen Araçların Amacı Dışında Kullanılması… Yapılan incelemelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. AŞ tarafından idareye yapım işinin kontrollük hizmeti için verilen araçların amacı dışında kullanıldığı görülmüştür” ifadeleriyle tutanakta yer buldu. Kurum ihalelerinin parçalara bölünerek kamunun zarar ettirildiği ise 22. bulguda şu sözlerle anlatılıyor: “Parçalara bölünerek yapılan alımlarda idarenin kaybı ortaya çıktığı durumlarda hem kamu zararına sebebiyet verilerek idareye mali külfet oluşturulacak hem de kurum ihalelerinde rekabeti engelleyecek hususlar ortaya çıkacaktır”

İhaleye çıkılmadan kiraya verildi

Skandalların sıralandığı raporun 7. bulgusunda ise kamu taşınmazlarının ihalesiz bir şekilde kullandırıldığı ve bunun yasak olduğu, “5393 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre, taşınmazların 3 yıla kadar belediye encümeni kararıyla ihale edilerek kiraya verilmesi mümkündür. 3 yılı aşan kiralamalarda ise belediye meclisinin kararı gereklidir. Kira süresi biten taşınmazlar için yeniden kiralama ihalesine çıkılması gerekmektedir” ifadeleriyle anlatılıyor. 92 sayfalık raporun her bir sayfasında CHP’li yönetimin iş bilmezliği bütün detaylarıyla izah ediliyor.

AK Partili Kırkpınar: İzmir’de yolsuzluk ve talan var

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “İzmir Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk, talan ve yandaş kayırma var” dedi. Sayıştay raporlarına göre Belediye Meclis üyesinin ortağı olduğu bir şirketten 2019-2020 yıllarında Büyükşehir Belediyesinin 33 bin 358 lira tutarında, belediyenin bağlı kuruluşu ESHOT tarafından da 2020’de 664 bin 908 lira tutarında alım yapıldığını dile getiren Kırkpınar, Belediye Kanunu’ndaki

yasaklayıcı hükümlere rağmen bu alımın gerçekleştiğine dikkati çekti. Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Metro ihalesinde İzmirlilerin 529 milyon lira zarara uğratıldığını, metro ihalesinin en düşük teklifi veren firma yerine ikinci firmaya verildiğini anlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ihaleden haberi olmadığını açıkladığını da hatırlatan Kırkpınar, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çarçur ediliyor” dedi.