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İzmir'deki göçmen faciasından bir acı haber daha geldi

Gaziemir ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazada yaşamını yitirenlerin sayısı, hastanede tedavi altında bulunan, karnında ölen 7 aylık bebeği daha önce sezaryenle alınan Suriyeli bir kadının daha hayatını kaybetmesiyle 23'e yükseldi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:01
İzmir'deki göçmen faciasından bir acı haber daha geldi

Katliam gibi kaza, geçen pazar günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyon, su kanalına düştü. Kazada, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, aralarında kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın (35) da bulunduğu  27 kişi ise yaralandı. Büyük bölümü çocuk olan yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alındı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan, kimliği belirsiz Suriye uyruklu 22 yaşlarındaki bir kadın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 7 aylık hamile olan kadının karnındaki bebeğin de kazanın meydana geldiği gün öldüğü ve sezaryenle alındığı öğrenildi.  Böylece kazada ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Ölen Suriyeli kadının cenazesi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTI SAYISI DA 12'YE ÇIKTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri de kaçak göçmenleri para karşılığı Yunan adalarına götürmek isteyen insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 12'ye çıktı. Gözaltındaki şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularanın sürdüğü belirtildi. Kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:01
  1. İzmir
  2. kaza

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