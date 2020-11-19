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Aktüel İzmir'deki geçici barınma merkezine 400 konteyner yerleştirildi
Aktüel

İzmir'deki geçici barınma merkezine 400 konteyner yerleştirildi

Çalışmaların hafta sonu tamamlaması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:33:48 -
İzmir'deki geçici barınma merkezine 400 konteyner yerleştirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar görenler için hazırlanan 550 konteynerden oluşacak geçici barınma merkezine 400 konteyner yerleştirildi.

Depremin ardından AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde yapılan geçici barınma merkezinde çalışmalar sürüyor.

Toplam 550 konteynerin kurulmasının planlandığı merkezde altyapı çalışmaları tamamlandı. Dev vinçler, konteynerleri alana indirmeye devam ediyor. Merkezde 400 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Görevliler konteynerleri depremzedelerin kullanımına hazır hale getiriyor.

Sosyal donatıların yapılması için de aralıksız çalışma sürdüren ekiplerin çalışmaları hafta sonu tamamlaması bekleniyor.


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