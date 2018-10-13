İzmir'deki gaz sızıntısında ölen Ataoğlu toprağa verildi

İzmir'in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Ataoğlu'nun ailesi ve arkadaşları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazında Ataoğlu'nun yakınları gözyaşı döktü.

Aynı olayda gaz sızıntısından etkilenen Ataoğlu'nun kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42), cenaze namazında en önde saf tuttu.

Osman Cemil Ataoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada kendisinin de olay yerinde bulunduğunu, ağabeyinin sızıntı sırasında dışarı çıktığı halde kendisini kurtarmak için döndüğünü belirterek, "O benim için geri döndü. Ağabeyim bir melek." dedi.

Tabutu arkadaşlarının omuzunda taşınan Ataoğlu'nun naaşı, Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.

29 kişi hastanelere kaldırılmıştı

İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, 29 kişi hastanelere kaldırılmış, hayati tehlikeyi atlatamayan Ataoğlu hayatını kaybetmişti.