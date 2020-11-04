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Gündem İzmir'deki enkaz çalışmalarının bilinmeyen kahramanı
Gündem

İzmir'deki enkaz çalışmalarının bilinmeyen kahramanı

AFAD bünyesinde enkaz çalışmalarına katılan 98 santimetre boyundaki Rıdvan Çelik, kimsenin giremediği göçüklere girerek kritik yerlere ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 07:53:00 -
İzmir'deki enkaz çalışmalarının bilinmeyen kahramanı

İzmir depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken 98 santimetre boyu ile çalışmalara katılan ve boyunun avantajını kullanarak girilmesi zor yerlere daha kolay giren Rıdvan Çelik (29), çalışmalara katılmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ekip arkadaşlarıyla kameralara poz veren Çelik, "1.80 santimetrelik birinin 30 santimetrelik bir göçüğe girmesi mümkün değil ancak ben eğildiğim zaman 33-34 santimetreye kadar küçülebiliyorum. Biz kafamıza göre iş yapmıyoruz. AFAD ve ANDA koordinatörlüğünde çalışıyoruz" dedi.

İddiaların doğru olmadığını söyleyen Çelik, "Ben buradayım. Her gün buradaydık. Vatandaşlarla da ilgilendim, lojistik destek de sağladım, sokak hayvanlarına mama da dağıttım. 1.80 santimetrelik birinin 30 santimetrelik bir göçüğe girmesi mümkün değil ancak ben eğildiğim zaman 33-34 santimetreye kadar küçülebiliyorum. Biz kafamıza göre iş yapmıyoruz. AFAD ve ANDA koordinatörlüğünde çalışıyoruz" diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerine de katılan Çelik, Enkaz alanında ve enkaz dışında çalışıyoruz. Geldiğim gün Emrah Apartmanı’nda ve dün Doğanlar Apartmanı’nda enkaz çalışmalarına katıldım. İlk arama kurtarma deneyimim burası oldu ancak daha öncesinde Suriyede sosyal sorumluluk projelerine katılmıştım" ifadelerini kullandı.

Çelik'in çalışma arkadaşı ANDA Arama Kurtarma Ege Bölge Koordinatörü İdris Delibalta ise, "Rıdvan ağabey 6 aydır bizim aramızda. Rıdvan ağabeyin bize çok avantajı var. Enkazda girilemeyen yerlere giriyor. Ben 1.80 boyundayım benim giremediğim yerlerde o çalışabiliyor. Oradan ufak bir ses alması bile bizim için avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Ömer

Allah razı olsun koca yürekli
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