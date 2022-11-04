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Gündem İzmir'deki depremin korkunç sesi! Uykudan 'Allah' diyerek uyandılar
Gündem

İzmir'deki depremin korkunç sesi! Uykudan 'Allah' diyerek uyandılar

İzmir'de dün gece meydana gele 4.9 şiddetindeki depreme uykuda yakalananlar ailenin tepkisi evdeki kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 14:17:00 -

İzmir'de gece saat 03:29'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde panik nedeniyle 64 kişi yaralandı, biri ağır olmak üzere 7 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Vatandaşın yaşadığı büyük panik, bir ailenin evinin içindeki kameralara yansıdı. Uyuyan vatandaşlar deprem anında yataktan fırlarken, korku filmlerini aratmayan sahneler yaşandı.

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