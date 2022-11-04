İzmir'deki depremin korkunç sesi! Uykudan 'Allah' diyerek uyandılar
İzmir'de dün gece meydana gele 4.9 şiddetindeki depreme uykuda yakalananlar ailenin tepkisi evdeki kameraya yansıdı.
İzmir'de gece saat 03:29'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde panik nedeniyle 64 kişi yaralandı, biri ağır olmak üzere 7 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.
Vatandaşın yaşadığı büyük panik, bir ailenin evinin içindeki kameralara yansıdı. Uyuyan vatandaşlar deprem anında yataktan fırlarken, korku filmlerini aratmayan sahneler yaşandı.