  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'deki depremin ardından faylarda tespit edildi! İzlere rastladılar
Gündem

İzmir'deki depremin ardından faylarda tespit edildi! İzlere rastladılar

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de yaşanan depremden sonra Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:31:00 -
İzmir'deki depremin ardından faylarda tespit edildi! İzlere rastladılar

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de yaşanan depremden sonra Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını açıkladı.

Sözbilir öncülüğündeki uzmanlar, geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Tuzla ve Gülbahçe faylarında incelemeler yaptı.

Sözbilir, söz konusu depremin karada değil denizin içindeki fayda gerçekleştiğini ve tam olarak ise Sisam Adası’nın kuzeyindeki bir fay hattında kırılma meydana geldiğini bildirdi.

"Bayraklı ve çevresinin çok etkilenmesinin temel iki tane nedeni var"

Özellikle Bayraklı çevresinin depremden çok etkilendiğini ve bunun iki nedeninin olduğunu belirten Sözbilir, "O bölgenin etkilenmesinin temel iki tane nedeni var, bir tanesi zeminin zayıf olması, diğeri de binaların depreme dayanıklı olmaması. Zeminin zayıf olması aslında yapılaşmada problem yaratacak bir şey değil. Zemini iyileştirdikten sonra yapılaşmayı gerçekleştirirsek aslında pek bir problem olmazdı. İzmir başta olmak üzere Türkiye’deki bütün illerde bu problem var. Çünkü biz depreme dayanıklı bina konusunda binaya ne kadar önem veriyorsak zemine de o önemi vermemiz lazım." dedi.

"Sıcak su kaynakları oluşmaya başladı"

Sözbilir, depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını ifade ederek, "Gülbahçe fayı kendisi deprem üretmediği ve depremde bir etkinliği olmadığı halde değişik kesimlerinde sıvılaşmaya dair veriler gözlemliyoruz. Bu da fayın depremden hemen sonra olaya cevap verdiğini, etkileşime girdiğini gösteriyor. Deprem karada gerçekleşseydi Bayraklı’nın birçok yerinde çok daha fazla bina yıkım gerçekleşirdi. Şu anda depremin etkileriyle ilgili çalışma yapıyoruz. Yaptığımız incelemelerde Gülbahçe fayında sıvılaşma, Tuzla fayında özellikle Doğanbey taraflarında yeni sıcak su kaynaklarının oluşmaya başladığını, gaz, buhar çıkışlarının olduğunu gözlemledik." diye konuştu.

"Bu tür çalışmalar çok önemli"

Sözbilir, konuyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü belirterek, bu tür çalışmaların imar çalışmaları için çok mühim olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı
Gündem

Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı

Yayınladığı bir videoda Türkiye hakkında çirkin sözler sarf eden sosyal medyanın şişirdiği isimlerden Kerimcan Durmaz adlı şahıs, kaçtığı AB..
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ülkede devam eden seçimlere ilişkin 'askeri güç kullanma' açıklaması yaptı.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay