İzmir'deki depremin ardından faylarda tespit edildi! İzlere rastladılar

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de yaşanan depremden sonra Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını açıkladı.

Sözbilir öncülüğündeki uzmanlar, geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Tuzla ve Gülbahçe faylarında incelemeler yaptı.

Sözbilir, söz konusu depremin karada değil denizin içindeki fayda gerçekleştiğini ve tam olarak ise Sisam Adası’nın kuzeyindeki bir fay hattında kırılma meydana geldiğini bildirdi.

"Bayraklı ve çevresinin çok etkilenmesinin temel iki tane nedeni var"

Özellikle Bayraklı çevresinin depremden çok etkilendiğini ve bunun iki nedeninin olduğunu belirten Sözbilir, "O bölgenin etkilenmesinin temel iki tane nedeni var, bir tanesi zeminin zayıf olması, diğeri de binaların depreme dayanıklı olmaması. Zeminin zayıf olması aslında yapılaşmada problem yaratacak bir şey değil. Zemini iyileştirdikten sonra yapılaşmayı gerçekleştirirsek aslında pek bir problem olmazdı. İzmir başta olmak üzere Türkiye’deki bütün illerde bu problem var. Çünkü biz depreme dayanıklı bina konusunda binaya ne kadar önem veriyorsak zemine de o önemi vermemiz lazım." dedi.

"Sıcak su kaynakları oluşmaya başladı"

Sözbilir, depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını ifade ederek, "Gülbahçe fayı kendisi deprem üretmediği ve depremde bir etkinliği olmadığı halde değişik kesimlerinde sıvılaşmaya dair veriler gözlemliyoruz. Bu da fayın depremden hemen sonra olaya cevap verdiğini, etkileşime girdiğini gösteriyor. Deprem karada gerçekleşseydi Bayraklı’nın birçok yerinde çok daha fazla bina yıkım gerçekleşirdi. Şu anda depremin etkileriyle ilgili çalışma yapıyoruz. Yaptığımız incelemelerde Gülbahçe fayında sıvılaşma, Tuzla fayında özellikle Doğanbey taraflarında yeni sıcak su kaynaklarının oluşmaya başladığını, gaz, buhar çıkışlarının olduğunu gözlemledik." diye konuştu.

"Bu tür çalışmalar çok önemli"

Sözbilir, konuyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü belirterek, bu tür çalışmaların imar çalışmaları için çok mühim olduğunu vurguladı.