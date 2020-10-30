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Aktüel İzmir'deki depremde yaralı sayısı 607'ye yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde yaralı sayısı 607'ye yükseldi

AFAD, depremin ardından 170 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:42:58 -
İzmir'deki depremde yaralı sayısı 607'ye yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini duyurdu.

AFAD'ın yazılı açıklamasına göre, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 170 artçı sarsıntı yaşandı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 12 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 607 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, 17 binada arama kurtarma çalışmaları yürütmek üzere AFAD, JAK, STK'ler ve belediyelerden 2 bin 799 arama kurtarma personelinin, 20 arama kurtarma köpeğinin ve 350 aracın görevlendirildiği kaydedildi.

Türk Kızılay tarafından 79 personel, 70 gönüllü, 17 araç, 28 bin 593 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek 5 mobil mutfak ve 5 sahra tipi mutfağın bölgeye gönderildiği belirtilen açıklamada, 16 bin kişiye çorba dağıtıldığı ifade edildi.

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