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Aktüel İzmir'deki depremde yaralanan 15 kişinin tedavisi sürüyor
Aktüel

İzmir'deki depremde yaralanan 15 kişinin tedavisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:43:14 -
İzmir'deki depremde yaralanan 15 kişinin tedavisi sürüyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 15 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 275 artçı sarsıntı yaşandı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde yaralanan 1034 kişiden bin 1019'u taburcu edildi, 15 kişinin tedavisi devam ediyor.

Ayrıca İzmir genelinde 2 bin 423 adet çadır kurulumu tamamlandı, geçici konaklama merkezi oluşturulmasına ilişkin altyapı çalışmalarına başlandı.

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