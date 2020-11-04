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Aktüel İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Aktüel

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:03:54 -
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

İZMİR/AYDIN (AA) - İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Kadriye ve oğlu Gökdeniz Kaplan ile Belgin Özcan ve 7 yaşındaki torunu Baran Karael, toprağa verildi.

Depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda yaşamlarını yitiren İzmir 1. Vergi Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan'ın eşi Kadriye (53) ile oğlu Gökdeniz Kaplan (18) için Doğançay Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Hakim Mehmet Kaplan'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de katıldı.

Anne ve oğlunun cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aynı apartmanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Belgin Özcan (50) ve 7 yaşındaki torunu Baran Karael'in cenazeleri de Nazilli Devlet Hastanesine getirildi.

Garaj Camisi'nde İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı'nın kıldırdığı namaza Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özcan ile torununun, diş muayenesi için Rızabey Apartmanı'ndaki kliniğe gittikleri sırada depreme yakalandıkları öğrenildi.

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